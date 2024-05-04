Ahlatcı Holding bünyesinde yer alan Enerya Enerji, halk arzdan 2 milyar 173 milyon net kar elde etti.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında halk arz edilen 145 milyon TL sermayeli Enerya Enerji, 2 milyar 173 milyon net kar elde ederek karı sermayesinden yüksek olan şirketler arasında yer aldı.

Konu ile ilgili Ahlatcı Holding'ten yapılan açıklamada; "Şirketimiz paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 25.000.000 adet payın satışından 2.219.000.000 TL gelir elde edilmiştir. Halka arz gideri 45.734.198 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzdan elde edilen net gelir ise 2.173.265.802 TL’dir." denildi