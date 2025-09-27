Ahlatcı Holding CEO’su Kadri Samsunlu, Çorum’un ilçelerinden büyük ilgi gören füze yakıtı yatırımıyla ilgili “İşimiz zor” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Holding CEO’su Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Samsunlu açıklamasında, günümüzde ülkelerin yabancı sermaye çekebilmek için yoğun bir rekabet içinde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Benzer bir durumu yaşıyoruz. Ahlatcı Holding olarak yerli sermayemizle yapmayı planladığımız füze yakıtı yatırımı için Çorum’un ilçelerinden ciddi ilgi alıyoruz. İskilip, Alaca, Sungurlu bölgeye istihdam, ekonomik büyüme gibi katkılar sağlayacağımız yatırımımıza ev sahipliği yapmak istiyorlar. İşimiz zor.

Büyük şirketlerin Anadolu’nun her köşesine yatırım yapması çok önemli.”