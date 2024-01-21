Ahlatcı Holding bünyesinde bulunan Ahlatcı Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., 145.000 m2 alana sahip Çorum AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezinden sonra Konya ve Elazığ illerinde yaklaşık 350 milyon dolar maliyetle şehrin ihtiyaçlarına göre belirlenen AVM, ofis ve konuttan oluşan 2 dev karma projeyi hayata geçirecek.

Konya’da 2015 yılında satın alınan ve Sille Kavşağında bulunan eski Kipa AVM arsasına yapımına başlanacak olan proje 25.337 m2 arsa üzerinde yaklaşık 120.000 m2 inşaat alanına sahip olacak.

Proje, 2 kat kapalı otopark, kafeler ve restoranlar caddesi ile birlikte 88 adet işyerinden oluşan 2 kat alışveriş merkezi, 94 adet ofisten oluşan 1 ofis bloğu ve ihtiyaca göre farklı m2’lerde 167 adet konuttan oluşan 2 blok rezidanstan oluşmakta.

İnşaatlara 2024 yılının ilk çeyreğinde başlanması planlandığı belirtildi.