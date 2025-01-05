AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu’nda Kariyer Günleri’nin konuğu oldu. Milletvekili Ahlatcı programda ile birlikte Türkiye’yi ve birikimlerini paylaştı.

Programda konuşan Ahlatcı, günün yorgunluğunun ardından gençlerin gülen yüzleriyle karşılaşmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek gençlere nasihatler verdi.

Programda Ahlatcı’ya İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Akdağ ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan eşlik etti.

Kız öğrenci yurdunda düzenlenen programın ardından Ahlatcı, Somali ve Kırşehirli öğrencilerin aileleriyle telefonda görüntülü görüşerek kandillerini tebrik etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Ahlatcı, daha sonra kız öğrenciler ile masa tenisi oynadı.

(Haber Merkezi)