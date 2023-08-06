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Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük şirketlerini açıkladı. Ahlatcı Holding iştiraki Ahlatcı Kuyumculuk listede 8. sırada yer aldı.

Capital Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak yayınlanan ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Capital 500 araştırmasının sonuçları açıklandı.

Capital500’ün ilk sırasında Tüpraş yer alırken, Türk Hava Yolları ikinci, Petrol Ofisi ise üçüncü oldu. Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması Capital500’ün birincisi geçen yıl olduğu gibi yine Tüpraş olurken, Türk Hava Yolları ikinci, Petrol Ofisi ise üçüncü sırada yer aldı.

Listeye Ahlatcı Holding iştiraki Ahlatcı Kuyumculuk’ta 8’nci sıradan girdi.