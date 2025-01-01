AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, geçtiğimiz hafta hizmete giren Diş Hastanesi ve Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti.

İlk olarak Diş Hastanesi’ne giden Ahlatcı, hastanenin tam donanımlı olduğuna dikkat çekti.

Diş cerrahi operasyonlarının artık Çorum’da da yapılabileceğini, Samsun’a sevk işinin artık son bulduğunu dile getiren Ahlatcı, hastalarla ve hastane perosneli ile sohbet etti.

Ahlatcı, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletirken, çalışanlarında yeni yılını kutladı.

Diş Hastanesi’nden sonra Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi’ne geçen Ahlatcı, sağlık çalışanları ve hastalar ile bir süre sohbet etti.

Ahlatcı, Çorum’un sağlık alanında yapılan yatırımlarla bölgesine hitap eder konuma geldiğini belirterek, aile sağlığı merkezinin Çorum ve Çorum halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.