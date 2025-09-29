Ahlatcı Holding Türkiye’nin en büyük 3. özel şirket grubu oldu.

Capital Dergisi’nin “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi” araştırmasına göre Ahlatcı Holding, bünyesindeki dört şirketle toplam 528 milyar TL ciroya ulaşarak Tüpraş ve Türk Hava Yolları’nın ardından Türkiye’nin en büyük üçüncü özel şirket grubu oldu.



Listenin üst sıralarında Ahlatcı Kuyumculuk dikkat çekti.

Şirket, 2024 yılında 372 milyar TL ciroyla Türkiye genelinde 7’nci sırada yer aldı. Grubun bir diğer şirketi Ahlatcı Metal Rafineri ise 107 milyar TL ciroyla 37’nci sıradan listeye girdi.



Kuyumculuktan rafineriye, doğalgazdan altyapıya uzanan geniş faaliyet ağıyla büyüyen Ahlatcı Holding, Türkiye ekonomisindeki ağırlığını artırırken, gelecek dönemde küresel ölçekte de büyümeyi hedefliyor.