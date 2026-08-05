Bağımsız İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Ahmet Ahlatcı tarafından kente kazandırılması planlanan ancak bürokratik engeller nedeniyle iptal edildiği iddia edilen 2,3 milyar dolarlık yatırım hakkında açıklamalarda bulundu.

Ümit Er, son günlerde kamuoyunda yer alan haberlerin Çorum bürokrasisini zan altında bıraktığını belirterek, yatırımın neden gerçekleşmediğinin kamuoyuna açık bir şekilde anlatılması gerektiğini söyledi.

‘BÜROKRATLAR MI YATIRIMI ENGELLİYOR?’

İddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını ifade eden Ümit Er, bu durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nin paydaşlarından biri olduklarını hatırlatan Er, Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası ile yatırımcı Ahmet Ahlatcı'nın konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasının önem taşıdığını söyledi.

Çorum bürokrasisinin yatırım karşıtıymış gibi gösterilmesinin doğru olmadığını belirten Er, bu tür haberlerin kamu görevlilerini ve OSB Müteşebbis Heyeti'nde görev alan isimleri zan altında bıraktığını kaydetti.

‘ENGEL OLAN KİMSE AÇIKLANSIN’

Ahmet Ahlatcı'nın yatırımın önündeki bürokratik engelleri kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyleyen Ümit Er, "Hiç kimseyi töhmet altında bırakmaya gerek yok. İl Genel Meclisi'nde görev yapan 37 üyemizin de, Çorum'daki hiçbir bürokratın da bu şehre yapılacak bir yatırıma karşı çıkacağını düşünmüyorum." dedi.

Yatırımın gerçekleşememesine neden olan kişi ya da kurum varsa bunun açıkça belirtilmesini isteyen Er, "Bu yatırımın yapılamamasının ya da yapılamayacak olmasının sebebi kimdir? Bensem benim adımı söyleyin, bir başka bürokrat arkadaşsa onun adını söyleyin." ifadelerini kullandı.

Er, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, yatırımın neden iptal edildiğine ilişkin hem iş insanı Ahmet Ahlatcı'nın hem de Vali Ali Çalgan'ın açıklama yapması gerektiğini sözlerine ekledi.