Çorum’da bazı kişilerin, belediye başkan yardımcılarının ismini kullanarak vatandaşlardan ve işletmelerden para talep ettiği belirlendi.

İhtiyaç sahiplerine yardım yapılacağı bahanesiyle para toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, kendilerini belediye başkan yardımcısı olarak tanıtan bazı şahıslar, çeşitli gerekçeler öne sürerek işletmeleri ve vatandaşları arayıp para talebinde bulunuyor.

Son olarak, belediye yöneticilerinin isimleri kullanılarak tekerlekli araç temini ve çeşitli ihtiyaçlar bahanesiyle para istenmeye çalışıldığı öğrenildi.

Çorum Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Başkanımızın, başkan yardımcılarımızın, birim müdürlerimizin veya herhangi bir belediye personelimizin adını kullanarak vatandaşlarımızdan ya da iş insanlarımızdan para talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Belediyemiz adına yapılan hiçbir yardım, başkalarından para istenerek gerçekleştirilmemektedir. Bu tür aramalarla karşılaşan vatandaşlarımızın durumu emniyet birimlerine ihbar etmelerini önemle rica ediyoruz.”