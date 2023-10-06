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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı makamlarında ziyaret etti.

Çorum'da yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgilerin verildiği ve projelerin sunulduğu ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahlatcı, " Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya ile birlikte Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'u ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek İlimizde devam eden ve planlanan yatırımlarımıza yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakanlarımıza misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.