AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde Ahlatcı’ya, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Gömeç, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve İl Başkan Yardımcısı Recep Özkaya eşlik etti.

Milletvekili Ahlatcı ve beraberindeki heyet, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Ahlatcı, daha sonra Başhekim Doç. Dr. Muhammet Gömeç’i makamında ziyaret ederek hastanede yürütülen çalışmalar, yeni hizmetler ve sağlık yatırımları hakkında detaylı bilgi aldı.

Başhekim Göemeç’e ve sağlık çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür eden Ahlatcı, “Hemşehrilerimize daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması için desteğimizi sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ahlatcı, Gömeç’i ziyaretinin ardından hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

