AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının önemine vurgu yaparak, bayramın sevgi, barış ve kardeşlik atmosferiyle dolu geçmesini temenni etti.

SEVİNÇLER PAYLAŞTIKÇA ARTAR

Ahlatcı mesajında sevinçlerin paylaştıkça arttığını hatırlatarak “Bayramlar insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine, sevinç ve kederlerin paylaşılarak milletçe el ele, gönül gönüle, dirlik ve düzenimizin devamına vesiledir. Sevinçlerin ve mutlulukların paylaştıkça arttığını, üzüntüler ve acıların ise paylaşıldıkça azaldığını unutmamalıyız. Bayramlarımızı günün anlam ve önemine uygun olarak yaşamalı, küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmalı, kardeşlik duygularımızı güçlendirmeliyiz” dedi.

ONLARI ASLA UNUTMAMALIYIZ

Bayramda, aile büyüklerini ve sevdiklerini hatırlamanın yanı sıra, aziz şehitlerin aileleri, çocukları ve kahraman gazilerin de unutulmaması gerektiğini belirten Ahlatcı,”Bu bayramda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak, onların yanında olacak isek, aynı şekilde eşsiz fedakârlıklarını daima hissettiğimiz aziz şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını ve kahraman gazilerimizi hatırlayarak, onların yanında olmalıyız.” İfadelerini kullandı.

İNSANLIK DRAMI SON BULSUN

Kurban Bayramı’nın milletimize, İslam dünyasına barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyen AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, ”Kurban Bayramımızın, milletimize, İslam dünyasına, barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyor, bizleri sevdiklerimizle beraber sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturduğu için Rabbime hamd ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Mübarek Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik eder, Bayramın; Gazze’de yaşanan insanlık dramının son bulmasına, ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah (C.C)'tan niyaz ederim. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.