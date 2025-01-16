AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede hem yoğun geçen parti kongrelerini değerlendirdi hem de bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren Ankara-Çorum-Samsun Hızlı Tren Yolu için teşekkürlerini iletti.

“HIZLI TREN YOLU BÖLGESEL KALKINMA”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulünde, Ankara-Çorum-Samsun Hızlı Tren Yolunun sürecinin başarıyla tamamlanmış olması gündemin ana konularından biri oldu. Çorum için hayati bir öneme sahip olan hızlı tren yolunun bölgeye sağlayacağı ulaşım kolaylığı ve ekonomik ivme üzerinde duruldu.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ulaşım altyapısında atılan adımların altını çizerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle hayata geçen Ankara-Çorum-Samsun Hızlı Tren Yolu, bölgemizin kalkınmasında bir dönüm noktası olacaktır. Ulaşımı kolaylaştırarak ekonomiyi canlandıracak, şehirlerimizi daha da yakınlaştıracak hızlı tren yolu, aynı zamanda Çorum’un ulusal ve uluslararası ticaretteki stratejik konumunu güçlendirecektir.

Bu büyük yatırım için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve projeye emek veren tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

KONGRE SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile birlikte gerçekleştirdiği görüşme sırasında yoğun geçen parti kongreleri de gündeme geldi. Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre süreçlerindeki liderliğinin, teşkilatların motivasyonu ve uyumunu artırdığına dikkat çekti.

Yusuf Ahlatcı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, AK Parti ailesi olarak bizlere her zaman rehber olmuştur. Kongrelerimiz, bu güçlü liderliğin teşkilatlarımıza yansımasını bir kez daha ortaya koydu” diye konuştu.

“TEŞEKKÜR VE DESTEK VURGUSU”

Görüşme sonunda Milletvekili Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem Hızlı Tren Yolu hem de AK Parti’nin teşkilat çalışmalarına verdiği destek için teşekkürlerini sundu. Görüşme, bölgenin geleceğine yönelik umutları daha da artıran yapıcı bir buluşma olarak değerlendirildi.

“YİĞİDİN HARMAN OLDUĞU ÇORUM’A SELAM”

AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyon Üyesi Yusuf Ahlatcı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yiğidin harman olduğu Çorum’umuza selamları var, ifadelerini kullandı.