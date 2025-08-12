AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Ayaz Köyü’nde eski köy muhtarı Mustafa Şahin’e ait ev ve mandırada çıkan yangın sonrası bölgeye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yangından zarar gören aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Ahlatcı, vatandaşların yanında olmak için sahada olduklarını bir kez daha gösterdi.

Yangın sonrası bölgedeki incelemelerini sürdüren Ahlatcı, “Bölgemizde yaşanan her sıkıntı bizim de sıkıntımızdır. Komşumuzun, hemşerimizin derdi bizim derdimizdir. Mustafa abimizin evi ve mandırasındaki yangın hepimizi derinden üzdü. Allah beterinden korusun.

Burada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik ve gereken tüm desteklerin sağlanması için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bizim için en önemli şey, halkımızın yanında olmak, onların sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretmektir.

Bu zor günlerde kimseyi yalnız bırakmayacağız. Devletimizin tüm imkânlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.