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Çorum’un ve Türkiye’nin ekonomisine yön veren Çorumlu İş Adamı Ahmet Ahlatcı’nın ismi Ortaköy İlçesinde bir sokağa verildi.

Ortaköy Belediye Başkanlığının Kasım ayı Meclis Toplantısının 03.11.2023 ve 18 sayılı kararı ile Çorumlu İş Adamı Ahmet Ahlatcı’nın ismi Suyolu Mahallesi’nde bulunan bir sokağa verildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Çorumgaz AŞ. tarafından ilçemizde doğalgaz çalışmalarına başlanarak 2023 yılı için planlanan kısmın alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yapılacak kontrollerin ardından önümüzdeki hafta içerisinde Doğalgazı ilçemizde yakmış olacağız. ‘Marifet iltifata tabidir’ prensibi ile yola çıkıp vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak yapılan hizmetin vefasını iletmek amacıyla Kasım ayı meclis toplantımızda yeni açılan Şapinuva ve Atatürk Caddelerini birbirine bağlayan sokağa Çorumgaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın isminin verilmesini meclis üyelerinin görüşlerine sundum. teklif Belediye Meclisimizden de geçerek belirtilen sokağın isminin ‘Ahmet Ahlatcı Sokak’ olmasına karar verildi. Belediye Meclis üyelerimize ve İlçe halkımıza bu duyarlı ahde vefalı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum, hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.