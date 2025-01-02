2024 yılı, finans piyasalarında dalgalanmalarla dolu bir dönem olmasına rağmen, yatırımcıların yüzünü güldüren hisse senetleri de öne çıktı.

BİST 100'ün en çok yükselen hisseleri arasında Ahlatcı Holding'in Enerya'sı da yer aldı.

BİST 100 kapsamındaki hisseler arasından bazıları nominal bazda büyük kazancı sağladı.

Listenin başında %154 oranında artışla TAV Havalimanları Holding (TAVHL) yer alıyor. Bu hisseyi %135 ile Medical Park (MPARK) ve %129 ile Enerya (ENERY) izledi.