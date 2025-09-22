Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum'a 1600 kişinin çalışacağı füze yakıtı üretim tesisi kuracağını açıklamasının ardından ilçeler yatırım için sıraya girdi.

Geçtiğimiz günlerde Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve TSO Başkanı Günser Şirin Ahmet Ahlatcı'yı ziyaret ederek, roket ve füze yakıt üretim tesisiyle ilgili dosya sunmuştu.

Bugün de İskilipliler Ahmet Ahlatcı için dikkat çeken pankart hazırladı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci Ahlatcı'yı İskilip'e yatırım yapmaya davet etti.

Ahmet Ahlatcı Çorum'a kurulacak 2.OSB'den 1975 dekar alan istedi.

İkinci OSB için bakanlık onayı beklenirken, Ahlatcı'nın 2.OSB'den yer verilmemesi halinde başka alternatiflere yönelmesi bekleniyor.