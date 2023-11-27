Ekonomist Dergisi Türkiye’nin en zengin ailelerini açıkladı.

"En Zengin 100" listesine Çorum'dan iki aile girdi.

 Listenin ilk sırasında Koç ailesi yer alırken, Ahlatcı ailesi 54.sırada, Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Avni Çelik ise 88.sırada kendine yer buldu. 

Ahlatcı'nın iki şirketi borsada en çok işlem gören firmalar oldu Ahlatcı'nın iki şirketi borsada en çok işlem gören firmalar oldu

Çorumlu altıncı artık banka sahibi: 2004'te Uzan'lardan el konan Adabank 8 milyon dolara Ahlatçı'nın oldu - SerbestiyetAvni Çelik – bi_özet – Sektörel Gündemin Özeti

Açıklanan listede Ahmet Ahlatcı, Demirören, Boyner gibi aileleri geride bırakmayı başardı.

İşte Türkiye'nin en zengin aileleri

1- Koç Ailesi Koç Holding 6 milyar dolar üstü

kusaktan-kusaga-kitabi-ko-292-2-41.webp 

2 -Şevket Sabancı'nın Ailesi Esas Holding 5-6 milyar dolar

ekonomist-53-f75aec9d1fb841.webp

3- Erol Sabancı ve Ailesi Sabancı Holding 4-5 milyar dolar

631702.jpg

4- Türkan Sabancı ve Ailesi S.Sbancı Holding 4-5 milyar dolar

turkan-sabanci-gizli-ses-kaydi-ald-gvi5-cover.webp5-Tara Ailesi ENKA Holding 3-4 milyar dolar

Mehmet Sinan Tara kimdir nereli serveti ne kadar? - Internet Haber