Ekonomist Dergisi Türkiye’nin en zengin ailelerini açıkladı.
"En Zengin 100" listesine Çorum'dan iki aile girdi.
Listenin ilk sırasında Koç ailesi yer alırken, Ahlatcı ailesi 54.sırada, Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Avni Çelik ise 88.sırada kendine yer buldu.
Açıklanan listede Ahmet Ahlatcı, Demirören, Boyner gibi aileleri geride bırakmayı başardı.
İşte Türkiye'nin en zengin aileleri
1- Koç Ailesi Koç Holding 6 milyar dolar üstü
2 -Şevket Sabancı'nın Ailesi Esas Holding 5-6 milyar dolar
3- Erol Sabancı ve Ailesi Sabancı Holding 4-5 milyar dolar
4- Türkan Sabancı ve Ailesi S.Sbancı Holding 4-5 milyar dolar
5-Tara Ailesi ENKA Holding 3-4 milyar dolar