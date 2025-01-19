Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın oğlu, Holding Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı, Beşiktaş’ın eski yıldız futbolcusu ve halen futbol yorumculuğu yapan Sinan Engin'in kızı Av. Elif Engin ile nişanlandı.

Güner Sibel-Ahmet Ahlatcı çiftinin oğlu Ahmet Emin Ahlatcı, Ayşe-Sinan Engin çiftinin kızları Av. Elif Engin ile dün akşam İstanbul’da aile yakınlarının katılımıyla düzenlenen merasimle nişanlandı.

Gelin adayı ile oğlunun nişan yüzüklerini takan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “Yüreğinde güzel duygular taşıyan, sevgiyi ve saygıyı bilen, iyi nitelikli, özgüvenli gençler, ancak huzurun, karşılıklı sevgi ve saygının egemen olduğu bir ailede yetişebilir. Öz benliklerindeki iyilikleri, güzellikleri bu atmosferde zenginleştirebilir, güçlendirebilir.” ifadesini kullanarak, “Elif’i yakından tanıdıktan sonra, oğlumla mutlu bir yuva kuracaklarına, en küçük bir tereddüdüm bile kalmadı” dedi.