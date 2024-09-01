Tokat Haber Gazetesi köşe yazarı Hüseyin Kömür, son yazısında işadamı Ahmet Ahlatcı’ya yer vererek Tokat Organize Sanayi Bölgesine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Hüseyin Kömür, “Ahmet Ahlatcı Tokat’a gelme!” başlıklı yazısında Tokat OSB ile ilgili dikkat çekici tespitlerde bulundu.

Tokat Haber Gazetesi köşe yazarı Hüseyin Kömür’ün özetle yazısı şöyle:

"Kamuoyu, Ahlatcı adını son 10 yılda duymaya başlasa da şirketin kökleri 45 yıl öncesine dayanıyor. Çorum Eğridere’de küçük bir kuyumcu dükkânı olarak kurulan Ahlatcı Kuyumculuk bugün sektöründe lider.

Bugün ise Ahmet Ahlatcı, Çorum ticaretinin olduğu kadar Türkiye’de altın ihracatının lokomotifi durumuna geldi.

2 milyarın üzerinde ihracatı olan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı bir açıklama yaparak isyan etti.

Ne dedi Ahlatcı, sen çok büyüdün artık Çorum’dan git diyorlar dedi.

Ahmet Ahlatcı ticari olduğu kadar spordan eğitime toplumsal projelerde de adı olan bir iş adamı.

Ahmet Ahlatcı’ya desem ki Tokat’a gel, biz sana Organize Sanayi Bölgesinden istediğin yeri veririz, veremeyiz derler!

Gel de gelme işte, bizde de yer yok derler!

Organize Sanayi Bölgesi’nin kendi babasından miras olarak gören, oralara çöreklenmiş kişileri herkes bilir ama susar.

Organize Sanayi Bölgesi’nin, yerli depo çeteleri buna müsaade etmez. En güzel yerleri kendileri alır, üstünü kapatır, ulusal firmalara depo olarak kiraya verirler, adları da iş adamı olur!

Bir kişi çalıştıracak üretim tesisi açmazlar. Ama iş adamlarıdır. Vali, belediye başkanı, milletvekillerine akıl verirler. Bağlarındaki lüks villalarında onları ağırlarlar. Şehrin siyasetine yön vermeye çalışırlar, dışarıdan gelen yatırımcı ile muhatap olur, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer yok derler. Yer varsa kendileri çöker! Şehrimizin gelişmemesinde en büyük takozdurlar. Herkese olumsuz rapor verirler ki, toplum itibarıyla oynarlar ki, kendileri her daim göz önünde olsunlar. Organize Sanayi Bölgesinde fabrika açmazlar ama okul açabilirler, kârlıdır, kâr garantilidir. Açtıkları depolarını imarsız izinsiz, ruhsatsız büyütürler de büyütürler. Ne de olsa sahipsiz memlekettir Tokat, en iyi onlar bilir, paranın açmadığı kapı yoktur. Paraları bankada faizdedir, mevduat zenginidirler. Arsadadır, konuttadır. Kazandıkları Tokat için hiçbir fayda sağlamaz. Ama paraları olduğu için adamdırlar, söz sahibidirler. Ne mühendis ne işletme mezunudurlar ne de bitirdikleri herhangi bir üniversite vardır. Paraları toplum için ölünce, pamuk yerine geçmeyecek kadar değersizdir, onu bilmezler.

Ahmet Ahlatcı Tokat’a gelse siz kıyaslayın, milyar ihracatı olan bir iş adamı, deposu olan yerli iş adamı, kıyas bile kabul etmiyor değil mi? Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim, istihdam sağlayan, ihracat yapan iş adamlarımız lütfen üzerinize alınmayın, siz başımızın tacısınız. Siz de biliyorsunuz oradaki durumu.

Ahmet Ahlatcı’ya gel diyeceğim de diyemiyorum işte. Tokat’ın rant çetesi ile tanışmasın, çaresizliğimize şahit olmasın. Vesselam…"