Demokrat Parti (DP) Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, Çorum’un 22 yıldır AK Parti’ye verdiği desteğin hiçbir karşılığını alamadığı gibi vermeye ve kaybetmeye mahkum edildiğini belirtti.

AK Parti’den 13 milletvekilinin bugün Çorum’a gelmesi nedeniyle basın açıklaması yayınlayan DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Çorum Çorum olalı böyle bir çıkarma görmemiştir. AK Parti Çorum’a 13 milletvekili 2’de bizden 15 milletvekiliyle Çorum’a ne vaatler gelecekler. Herhalde ilk olarak “uzay üssünü Çorum’a kuracağız” diyecekler. Çorum’u yatırıma doyurdu çünkü AK Parti. Hızlı tren geldi, havaalanı geldi, acemi birliği geldi, polis eğitim merkezi geldi, Çorum Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Fabrikalar tam kapasite üretim yapıyorlar. Anadolu Kaplanlarını uzaya götürme sözüyle geliyorlar” dedi.

Çorum’un 22 yıldır AK Partiye verdiğinin hiçbirisini alamadığı gibi vermeye ve kaybetmeye mahkum edildiğini ifade eden Ahmet Damar, “AK Parti iktidara geldiğinde Çorum 5 milletvekili veriyordu 4’e düştü. Eğer biraz daha iktidarda kalırsa 3’e düşecek. Neden Çorum göç alırken göç vermeye başladı. Çimento fabrikası vardı onu kaybetti. Şeker fabrikası vardı bedavaya gitti. Devlet Hastanesi vardı çürük diye devre dışı bırakıldı yapılan o daha çürük çıktı. Kiremit fabrikaları vardı bir bir kapanmaya başladı. Tekstil de Çorum atılım yaptı baktılar Çorum uzuyor teşvikleri aldılar biryandan işçi çıkarılmaya devam ediyorlar. En acısı Anadolu Kaplanlarını yok ettiler. Kendinden olmayanları ayırdılar Çorum’un o güler yüzlü esnafını, memurunu, emeklisini ve en acısı Çorum’un herisini yok ettiler. Acaba hangi yalan rüzgarı dizisiyle gelecekler. Ne yüzle çıkacaksınız emekli yılında emeklilerin karşısına. Ülkeyi 22 yıldır yanlış yönetip de yanlışlıkların sorumluluğunu esnafa yüklemeyi nasıl anlatacaksınız. Siyasileri arkalarına alıp da bu ülkenin tüyü bitmemiş yetimin haklarını yiyen vergi kaçıran orasına burasına dolar yapıştırıp da milletin karşısına çıkıp enerji diye bağıran bak oramdan dolar çıkıyor buramdan dolar çıkıyor diye ortalıkta gezenleri nasıl serbest bırakıp hırsızı, soysuzu, alçağı, devleti dolandıranları, vergi kaçıranları, kara para aklayanları, kırk yıldan yargılanıp da başımıza padişah yaptıklarınızı, vergileri nasıl sildiğinizi nasıl anlatacaksınız bekliyoruz. Bu yaptığınız doğruların yüzünden insanları nasıl fakirleştirdiğinizi bir ekmeğe muhtaç ettiğiniz emekliye, vergi manyağı ettiniz esnafa nasıl anlatacaksınız. Devletle hükümeti ayırmadığımız sürece sırtımıza binen yönetici çok olur. Hele hoş geldiniz ama sefa bulmayasınız. Ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılı eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve vatandaşımıza hayırlı olsun. Geleceğimiz çocuklarımıza bu senede bir öğün yemek sözü veren iktidar, Çorum’a verdiği sözler gibi bu sözünü de unuttu. Yokluk içinde varolmaya çalışan anneler babalara ve eğitimcilerimize başarı ve sabır diliyorum” şeklinde kaydetti.