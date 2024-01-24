Saadet Partisi ile ortak toplantı düzenleyen Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun gündeminde yerel seçimler de yer aldı.

Davutoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlere Saadet Partisi ile ortak gireceğini açıkladı.

"100 seçim bölgesinde seçimlere ortak olarak gireceğiz"

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Karamollaoğlu ile birlikte Gelecek ve Saadet Partisi teşkilatlarıyla bundan 6 ay önce bir yola çıktık. Biz bu mücadeleyi verirken geçici bir Meclis grubu için çalışma yapmadık. Fedakarlık yaptık. Hepimiz için ikinci aşama yerel seçimlerde iş birliği aşamasıydı. Arkadaşlarımız aylardır bu konuda çalışma yapıyor. O çalışmaları bir araya getrdiler. Geçen hafta ortak bir toplantı yaptık. Büyük bir gururla ifade ediyorum ki, büyükşehirlerden, illerden, ilçelerden ve beldelerden oluşan 100 seçim bölgesinde seçimlere ortak olarak gireceğiz. Bu ilk aşama. Gönül ister ki tümünde birlikte olalım. Bazı yerlerde ayrı ayrı girmemiz gerekiyorsa ayrı gireriz. Ortak girdiğimiz yerleri de en üst sayıya çıkarmaya çalışacağız.