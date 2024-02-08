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Çorum'da 2001 yılından bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Ahmet Duran Eğitim Merkezi, geleneksel hale getirdiği yarıyıl kampını tamamladı.

Sömestr tatili sürecinde öğrencileri daha verimli bir şekilde hazırlamak amacıyla yapılan kampa 84 öğrenci katıldı.

Yıllardır sürdürdükleri, "Biz bütün dersleri vermiyoruz, sadece bildiğimiz dersi veriyoruz" anlayışıyla öğrencilerin hayallerine ulaşmalarına destek olduklarını belirten Ahmet Duran Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü Ahmet Duran, “Özellikle lise ara sınıf ve mezun öğrencilere odaklanıyoruz. Tek ders olarak Matematik – Geometri kursu vererek üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde öğrencilere rehberlik ediyoruz. Temel ilkemiz, disiplini hiçbir zaman kaybetmemek ve başarının çalışmakla mümkün olduğuna olan inançtır. Öğrencilerimize özel bir öğrenme ortamı sunarak, sadece sınav başarısı değil aynı zamanda genel hayata hazırlık sürecinde de destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Kurum olarak, geleneksel hale getirdiğimiz yarıyıl kampını bu yıl da sürdürdüklerini kaydeden Ahmet Duran, “Armina Otel'de gerçekleşen kampta 84 öğrenci, sömestr tatilinde öğrendikleri konuları tekrar etme fırsatı buldu. Teknolojik aletlerden, sosyal ortamdan ve hatta aileden 5 gün uzakta kalarak öğrencilere sınavlara odaklanma ve ders çalışma imkanı sunuldu. Günde yaklaşık 13 saat süren etütlerle öğrencilerin dikkati toplandı ve güzel bir rekabet ortamı oluşturularak, yıllardır süregelen ders çalışma kamplarının yüksek verim alınan etkinlikler olduğu bir kez daha kanıtlandı” şeklinde belirtti.

23 yıldan beri yüzlerce öğrencinin hayallerine ulaşmasına yardımcı olduklarını vurgulayan Ahmet Duran, "En iyi olanın çalışarak kazanacağına inanıyoruz ve bu doğrultuda en iyi olmanın tek anahtarının çalışmak olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hala çalışmaya devam ediyoruz. Bu tür etkinliklerle öğrencilere sadece bilgi aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda disiplin, azim ve rekabet duygularını geliştirmeyi amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.