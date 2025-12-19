Çorum'da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen planlamalar sonucu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine ileri teknolojiye sahip robotik yürüme rehabilitasyon cihazı kazandırıldı.



Bölgede ilk kez hizmete sunulan cihaz sayesinde, yürüme bozukluğu yaşayan hastalara modern, güvenli ve etkili bir tedavi imkânı sunulacak.

Bu yatırımla birlikte kliniğin çevre iller için de önemli bir referans merkezi olması hedefleniyor.

Robotik yürüme rehabilitasyon cihazı; inme (felç), omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarları, Parkinson, multipl skleroz gibi nörolojik hastalıkların yanı sıra, ortopedik ameliyatlar sonrası oluşan yürüme ve denge problemlerinin tedavisinde kullanılacak.

Ayrıca uygun hasta gruplarında serebral palsi ve nöromüsküler hastalıklarda da tedaviye katkı sağlaması amaçlanıyor.



Cihaz, hastaların güvenli şekilde ayağa kaldırılarak erken dönemde yürüyüş eğitimine başlanmasına olanak tanıyor. Kişiye özel ayarlanabilen robotik destek sistemiyle kontrollü ve tekrarlı yürüyüş çalışmaları yapılırken, elde edilen veriler doğrultusunda tedavi programları bireysel olarak planlanıyor.



Tedaviler, fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri ile deneyimli fizyoterapistlerden oluşan ekipler tarafından, bilimsel rehberler ve hasta güvenliği esas alınarak yürütülecek.

Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada cihazın hastaneye kazandırılmasında destek veren başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere, Bakan Yardımcılarına, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür edildi.