HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Türkiye liglerinin tecrübeli kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile dün ilk görüşmeyi yaptı.

Görüşmenin olumlu geçtiği ve bugün kesin anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

Süper Ligde Gençlerbirliği ve Giresunspor’un ardından son iki sezondur Altınordu kulübünde kaptan olarak forma giyen Ahmet İlhan Özek dün Altınordu kulübüne veda mesajı yayınladı.

Özek bu vedanın ardından dün Çorum FK Ceo'su Ahmet İlhan Özek ile bir görüşme yaptı.

Görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirten Abdulhamit Yıldız kendisi ile bugün ikinci bir görüşme daha yapacaklarını söyledi.

Ahmet İlhan Özek ile bugün yapılacak görüşme sonunda anlaşma sağlanması halinde tecrübeli futbolunun resmi imzayı atarak Bolu kampına katılması bekleniyor.