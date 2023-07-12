HALİL ÖZTÜRK

Türkiye Futbol Federasyonu ile Trendyol, Türk futbolu adına tarihi bir iş birliğine imza attı.

Bu anlaşma ile Çorum FK’ya ekonomik anlamda şehrin sahip çıkmadığı şu günlerde iyi bir gelir gelmesi bekleniyor.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği Başkan Vekili Süleyman Hurma ile 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya katıldı.

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Süper Lig ve 1. Lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" Mehmet Büyükekşi imza töreninde yaptığı konuşmada, tarihi bir iş birliğini duyurmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Ülkemizin en güçlü ve hızlı büyüyen markalarından biri olan Trendyol, hem Süper Ligimizin hem de 1. Ligimizin isim sponsoru oluyor. Bugün sizlerin huzurunda, Süper Lig ve 1. Lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Süper Ligimiz 11 Ağustos'ta 66. sezonuna merhaba diyecek. Ve 2023-2024 sezonunda "Trendyol Süper Lig" adıyla oynanacak. Yine aynı şekilde 1. Ligimiz de "Trendyol 1. Lig" adıyla oynanacak. Ve liglerimize değer katacak." dedi.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise konuşmasında Trendyol olarak sporu Türkiye'nin ortak değeri olarak gördüklerini belirterek, "Sporun hepimizi birleştiren gücüne yürekten inanıyoruz. Bu nedenle de Türkiye'nin Trendyol'u olarak spora ve sporcularımıza farklı alanlarda destek olmaktan gurur duyuyoruz. 2021 yılından bu yana da Futbol Milli Takımlarımızın resmi sponsoruyuz. Bugün ise Türk futboluna desteğimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliğimizi farklı bir seviyeye taşıyoruz. Süper Ligimizin 2023-2024 sezonunda yoluna 'Trendyol Süper Lig' olarak devam edecek olması bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur." dedi

Törende konuşan 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya da Türk sporunun sponsoruna sahip çıkmayı bilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu sadece bir iki kişinin eliyle yapılabilecek bir şey değil. Burada en büyük görev basına düşüyor. Basının sponsorlara sahip çıkması gerek. Türk sporunda sponsor sayısı artıyor çünkü kavga yok. Sorunlar, istişare ve doğru zemine oturtularak çözülüyor. Bu nedenle sorunlar daha aza indirgenmiş durumda. Bunun için federasyonumuza tekrar teşekkür ediyorum. Bunu genel kurulda da söylemiştim: Kavganın olmadığı yerde herkes olmak ister. Trendyol'un bize açtığı yolu futbolun yeni yolu olarak kabul ediyorum. Bu anlaşmayı imzalamaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bu Türk futbolu için yeni bir yol olsun. Buradan futbolseverlere de seslenmek istiyorum. Lütfen maçlara gelin, statları doldurun. Sizlerin olmadığı yerde sponsorların olması imkansız." şeklinde konuştu