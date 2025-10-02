Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ahmet Metin Duran'ın oğlu Mustafa Çağan Duran(17) geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Çağan Duran'ın vefatı, ailesi ve arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğarken, merhumun cenazesinin 3 Ekim Cuma günü Cuma namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verileceği öğrenildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diler.