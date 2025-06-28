İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, “Otizm Spektrum Bozukluğu, İntiharı Önleme ve Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele” konulu eğitim programı düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanları katıldı.

Eğitimde, alanında uzman konuşmacılar tarafından otizm spektrum bozukluklarının erken tanısı ve yönetimi, ruh sağlığı krizlerinde risk değerlendirmesi ve etkili müdahale yöntemleri ile davranışsal bağımlılıkların önlenmesine yönelik güncel yaklaşımlar aktarıldı.

Teorik sunumların yanı sıra vaka tartışmaları ve grup çalışmalarıyla desteklenen interaktif oturumlar sayesinde eğitimde katılımcıların bilgi birikimi pekiştirilirken, birinci basamak sağlık hizmetlerindeki uygulama becerilerinin güçlendirilmesi ve toplumsal ruh sağlığı düzeyinin yükseltilmesi amaçlandı.

