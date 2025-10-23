Kahramanmaraş'ta Hakan Yılmaz, eski eşini ve eski kayınvalidesini öldürdü, eski eşinin kızını ağır yaraladıktan sonra polisin takibi sonucu sıkıştırıldığı muhtarlık binasında intihar ederek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi’nde yaşandı.

ESKİ EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ VURDU

Edinilen bilgiye göre, Hakan Yılmaz (38), Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi Fatma Görkem’i (37) silahla vurdu. Buradan ayrılan şahıs, aynı ilçenin Namık Kemal Mahallesindeki eski kayınvalidesinin yaşadığı eve gelerek Gülistan Görkem (63) ve eski eşinin kızı Edanur Göksu’ya (19) silahlı saldırı düzenledi.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Her iki olayda silah sesleri üzerine adreslere çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Yörükselim Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Fatma Görkem ile Gülistan Görkem hayatını kaybetti. Edanur Göksu’nun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SİLAHLA KENDİNİ VURARAK İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatırken şahıs, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki muhtarlık binasında kıstırıldı. Ekiplerin, 'teslim ol' çağrısı sonrası şahıs silahı ile kendini vurdu. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.