İzmir’in Bornova​ ilçesinde, 10 yaşındaki Mert Y., TikTok’ta izlediği bir videodan etkilenerek yaptığı deney sırasında ağır şekilde yaralandı. 16 günlük yaşam mücadelesi veren küçük çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

TEHLİKELİ DENEY FACİAYLA SONUÇLANDI

Olay, 17 Aralık günü Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Evde yalnız olduğu sırada TikTok’ta gördüğü kolonya​ yakma akımını denemek isteyen Mert, üzerine kolonya döküp çakmakla ateşe verdi. Ancak alevlerin hızla yayılması sonucu küçük çocuk vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Panikle alevleri söndürmeye çalışan Mert, başarısız olunca durumu telefonla annesine bildirdi. Eve gelen anne, çocuğunu hemen hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATA TUTUNAMADI

Ağır yanıklarla Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mert, 16 günlük yoğun bakım sürecinin ardından yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, İzmir​ Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin ardından toprağa verildi.

AİLELER UYARILIYOR

Mert’in trajik ölümü, sosyal medyada yaygınlaşan tehlikeli akımların bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlar, ebeveynleri çocuklarını sosyal medya içeriklerinden koruma konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyor.