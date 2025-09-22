Çorum’da AK Parti Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara yönelik güzel bir etkinlik düzenlendi.
AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan öncülüğünde Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen programda vatandaşlara limonata ikram edildi.
Etkinliğe, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Nazlı Hilal Çintimar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Sıcak yaz günlerinde hemşehrilerine serinlik katmayı amaçlayan gençlik kolları üyeleri, vatandaşlarla sohbet ederek samimi bir ortamda vakit geçirdi.
“Her fırsatta milletimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz” diyen İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, etkinliğe katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.