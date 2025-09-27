AK Parti Amasya İl Başkanı Av. Galip Uzun, Çorum Teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Amasya İl Başkanı Av. Galip Uzun, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ömer Gelen, Tanıtım ve Medya Başkanı Oğuz Kesmekaya ve İl Sekreteri Abdülkadir Dağdeviren, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar’ı ziyaret etti. Ziyarette parti çalışmaları istişare edildi.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmuş olduğu bu büyük davanın çatısı altında, 81 ilde her teşkilat evimizdir, her dava kardeşimiz ailemizdir. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, birlikte nice hizmetlere koşacağımıza inanıyorum” dedi.