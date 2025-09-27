Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) heyeti, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne atanan Hasan Taş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette Hasan Taş’a başarı dilekleri iletildi.

Hasan Taş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MHP heyetine teşekkür etti.