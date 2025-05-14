AK Parti Çorum teşkilat yöneticileri AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen üç günlük “teşkilat akademisi” eğitim programı için Ankara’da bir araya geldi.

AK Parti, teşkilat yapısını güçlendirmek ve 2028 seçimlerine hazırlıklı girmek amacıyla kapsamlı bir eğitim programına başladı.

Üç gün sürecek program, AK Parti teşkilatlarının liderlik, vizyon ve kararlılık temelinde güçlendirilmesini amaçlıyor.

Programda, “Yarınlar İçin Teşkilat”, “Dünyayı Anlamak”, “Türkiye’nin Geleceği” ve “Milli Teknoloji Hamlesi” gibi önemli başlıklar ele alınacak. Eğitimde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gibi önemli isimler de konuşmalar yapacak.

'Bu Senin Hikayen' temasıyla şekillenen eğitim programına; AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve tüm ilçe başkanları katıldı.

“Bu Senin Hikayen” sloganıyla tanıtılan Teşkilat Akademisi aracılığıyla, Türkiye genelindeki 81 ilde binden fazla parti yöneticisi, çeşitli başlıklarda eğitimler alacak.

Ankara’da düzenlenen eğitim programına katılan Çorum heyeti, program süresince alanında uzman isimlerden eğitimler alarak hem bilgi birikimlerini artıracak, hem de teşkilatlar arası etkileşimi güçlendirme fırsatı bulacak.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, bu tür eğitim programların partinin vizyonunu sahaya daha etkin bir şekilde yansıtmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.