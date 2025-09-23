AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığı öncülüğünde, “STK’larımızla Aynı Sofrada, Aynı Hedefe” programı düzenlendi.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ali Öztemiz’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, ortak hedefler, projeler ve geleceğe yönelik adımlar üzerine istişareler yapıldı.

Programın bir diğer amacının ise Çorum’daki gençlik dinamiklerini daha güçlü bir çatı altında toplamak adına Çorum Gençlik Platformunun kurulması olduğu belirtildi.

Programa, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Nazlı Hilal Çintimar ve AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan da katılarak, gençlere ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine destek verdi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha vizyoner bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çorum Gençlik Platformu ile gençlerimizi aynı çatı altında buluşturarak şehrimizin enerjisini ortak hedeflere yönlendireceğiz. Birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla çıktığımız bu yolda, katılım sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.