AK Parti'de il başkan adayı belirleme süreci yeniden başladı.

Edinilen bilgiye göre, genel merkezin AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın görüşlerini aldığı, henüz şuan hiçbir ismi Ankara'ya çağırmadığı öğrenildi.

Yapılacak değerlendirmelerin ardından il başkanının açıklanması bekleniyor.

25 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan il kongresinin ertelendiğine dair ise herhangi bir karar alınmadığı, gününde yapılacağı belirtiliyor.