AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a iade-i ziyarette bulundu.

AK Parti heyetini makamında ağırlayan Başkan Aşgın, parti teşkilatı ile belediye arasında güçlü bir iş birliği ve dayanışma olduğunu vurguladı.

Belediye’nin yürütmekte olduğu başarılı çalışmalar için Başkan Aşgın’a teşekkürlerini ileten Alar, Çorum’un gelişimi için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemine dikkat çekerek, "Çorum için hep birlikte, el birliğiyle çalışarak daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın özverili çalışmaları büyük bir takdiri hak ediyor. Başkanımızın liderliğinde Çorum Belediyesi önemli projelere imza attı. Şehrimize yaptıkları tüm çalışmalardan ötürü kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti İl Yönetimi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın, "Güzel şehrimiz Çorum için belediye olarak gece gündüz demeden aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Partimizle olan güçlü işbirliği ile şehrimize değer katacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum, birlikte daha çok çalışarak Çorum’u daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

