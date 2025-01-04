AK Parti Merkez İlçe 8.Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olarak seçime giren Mustafa Alagöz AK Parti Merkez İlçe Başkanı oldu.

3 dönemdir Merkez İlçe Başkanlığı yapan Erhan Akar, görevi Mustafa Alagöz’e devretti.

Kongreye Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, ilçe belediye başkanları, eski merkez ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantının Divan Başkanlığı'nı Trabzon Milletvekili Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu yaparken, başkan yardımcılığını Abdülbaki Kartancı, katip üyelikleri ise Onur Civan, Abdullah Gömeç ve Semra Akyüz Özdağ yaptı.

Kongrede konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz; “Merkez İlçe Teşkilatı olarak yeni bir adımı atmanın heyecanını yaşıyoruz. Yenileşme ve yeniden diriliş olarak gördüğümüz bu kongreler ile teşkilatımız yeni bir enerji ve heyecan kazanacaktır.” dedi

AK Parti’nin hizmetin, eserin, umudun ve geleceğin adresi olduğunu belirten Alagöz; “AK Parti, sahip olduğu misyon ve vizyon ile millet iradesini önceleyen, dünyanın neresinde olursa olsun dünya mazlumlarının umudu olan tek partidir. AK Parti'ye gönül vermiş kadrolar, hareketimizin ilk günlerinden itibaren makamların milletin emaneti olduğu bilinciyle siyaset yapmıştır. Bu sebeple partimiz her daim millete ve ülkemize hizmet yarışında, en önde yoluna devam etmeyi bilmiştir. AK Parti'nin 23 yıldır kesintisiz iktidar olma başarısının altında yatan sır işte budur. Bugün burada, Şehrimizden başlayarak, Millete hizmet yolunda bir araya gelirken, Bu yolculuğun sadece Çorum'la, sadece Anadolu'yla sınırlı olmadığını hepimiz gayet iyi bilmekteyiz.” Şeklinde konuştu

‘BU KONGRE BİR MİLAT OLACAK’

‘Bu kongre bizim için yeni bir milat olacak’ diyen Alagöz; “Partimizin onlarca yıllık, tecrübe ve birikimini de kullanarak, yenilenerek ve daha da güçlenerek 8. Olağan Kongre sürecimizde bugün itibariyle tamamlıyoruz. Çorum'da Ak Parti teşkilatı olarak yepyeni bir sayfa açacağız. 23 yıllık emeklerimizi, geçmişimizi unutmadan yolumuza devam edeceğiz. Olağan Kongremizin hazırlanmasında merkez ilçemize mihmandarlık eden genel merkezimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, teşkilat başkanımıza, il koordinatörümüze, il başkanımıza ve yönetimine, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza emeğini esirgemeyen dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. AK Parti Çorum Merkez İlçe başkanlığı olarak bugün itibariyle yeni bir sayfa açarak, Hep bir ağızdan ‘Bismillah’ diyor ve yola çıkıyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Durmak yok yola devam, durmak yok hizmete devam. Çorum teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle teşkilatlarımızın hepsi bu davanın olmazsa olmazıdır. Davada öncü olmuş AK Parti kurucu ağabeylerimizi, annelerimizi, kardeşlerimizi unutmayacağız, küstürmeyeceğiz; gönüllere girip sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Onların tecrübe ve hayır dualarını alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. “Her şey Çorum için” diyorsak, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Vakit birlik vaktidir, vakit vefa vaktidir.” ifadelerini kullandı