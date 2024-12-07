İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız Teşkilat Başkanı Necati Burak Peker ile birlikte basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya gelerek Çorum gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilge Otel’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yıldız, seçimlerden sonra halkın unutulduğunu ve yarı yolda bırakıldığını söyledi.

AK Parti milletvekillerinin sokağa çıkmaya yüzleri olmadığını belirten Yıldız;

“Dertlerimiz aldı başını gidiyor. Mevcut iktidarın mensupları susar olmuştur. Öyle ki AK Parti milletvekillerinin sokağa çıkmaya yüzleri olmadığı da apaçık ortadadır. Seçimler bitti, her zaman ki gibi verilen sözler unutuldu. Hani yalan ağızlarına yuva yapmış denir ya. Artık havalimanı, tren yolunu zaten bu iktidardan beklediğimiz yok da. Milletin dertleri rafa kaldırıldı. Herkes kendi istikbalini kurtarma derdine düştü halkın ne derdi, ne feryadı duyulmaz oldu. Halk unutuldu, yarı yolda bırakıldı.” dedi

Havaalanı demiryolu bu iktidarda yalan projesi olarak tarihe geçtiğini dile getiren Yıldız; “Her seçimde geldi, gidiyor, yapılıyor. Çorum halkı kandırılıyor. El insaf sizlerde utanacak yüz kalmadı bizlerde diyecek söz kalmadı. Daha dün AK parti kongre derdine düştü kongrelerde yine müjdeler verilir oldu. Tren geliyor diye. Böyle bir komedi olabilir mi? Bilirsiniz ben 6 yıl merkez ilçe başkanlığı, 2 yıldır ilk başkanlığı görevi üstlenmiş bir siyasetçiyim, il başkanı, merkez ilçe başkanı kongrede tren yolu, havaalanı müjdesi veriyor. Böyle bir aymazlık, böyle bir kurnazlık, bu kadar basiretsizlik, böyle bir komedi olabilir mi? Yakında doğum günlerinde bile tren yolu müjdesi verecekler herhalde. Ama madem söz veriyorlar ben iktidarı, bakanlığı bilmem sözünde dursun kendi yapsın da görelim. Biz sizlerin yalanlarınızdan bıktık. Yıllardır demokrasi naraları atanların demokraside ne kadar uzak olduğuna bugün şahitlik ediyoruz. Korkuları almış başını gidiyor kendi delegelerinden bile korkuyorlar. Çünkü onlar bile size inanmıyor. Kongreleriniz bile iptal oluyor. Yani kısaca artık halk nazarında tükenmişlik yaşıyorsunuz. Çorum ve bir çok ilçemizde yaşanan sağlık sorunları halkımızın yaşadığı, olumsuzluklar, artık iyice halkımızı mağdur etmektedir. Biran evvel çözümler bulunup işleme konulmalıdır.” şeklinde konuştu

Konuşmasında Çorum’un diğer sorunlarına da değinen Yıldız, şunları söyledi;

“Kirkdilim yolu yılan hikayesine döndü. Kargı Beygircioğlu Kavşağ’ından Kargı'ya olan bölünmüş yol yılan hikayesine döndü. Alaca ilçemiz mülteci yuvasına döndü. İskilip ilçemiz, Bayat ilçemiz desen resmen üvey evlat muamelesi görüyor. Para nerede siz orda, yatırım orda teşvik orada. Çorum gündeminden düşmeyen hobi bahçelerine cezalar kesip insanların ceplerine elinizi attınız. Bu hobi bahçelerini yapılırken neden görmezden geliyorsunuz önce rant kapılarını sonuna kadar açıp halkımıza cezalar kesiyorsunuz. Bu hobi bahçeleri yapılırken neredeydiniz neden sustunuz. Bu konuyla alakalı hangi çözümü ürettiniz. Çözüm üretmek yerine zulüm ürettiniz zulüm.

Çorum Belediyesi şovlarına devam ediyor. Sosyal medyada harikasınız ama Sayıştay raporuna göre sınıfta kaldınız. Ne sorarsak cevap vermiyor sanki bizleri muhatap almıyor gibi göstererek, cevap veremiyorsunuz. Ama bizim sorumuzun cevabını sayıştay verdi yani Sayıştay diyor ki sayın Belediye Başkanı Çorum'da usulsüz işlerin yolunu açtı ihale ile verilmesi gereken yerleri ahbap-çavuş ilişkisi ile nasıl verdiği belli değil diye rapor yazdı. Bunun gibi bir çok usulsüz işler açıklandı. Sayın Halil İbrahim Aşgın baz istasyonlarına karşı değiliz yerinde bir karar afetlerde güvenilir yerlerde iletişim için. Göz boyamadan başka hiç şey yapmıyor. Umarız çimento fabrikasının yeri de birilerinin iştahını kabartmıyordur. Çorum’da siyaset yeniden şekillenecek ortalığın boş olmadığını Çorum halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğimizi buradan sizin huzurunuzda muhataplarına duyuruyorum.”