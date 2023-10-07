Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi’nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi açıklandı.

75 kişilik listede İstanbul'dan 2 Çorumlu hemşehrimiz asil olarak MKYK'ya girerken, 1 hemşehrimiz de yedek listede yer aldı.

İstanbul'da yaşayan Çorumlu hemşehrilerimiz Mehmet Sarı ve Hülya Terzioğlu MKYK listesinde yer alırken, bir dönem AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nda da görev alan Sümeyye Esenyel ise yedek listede kendine yer buldu.

CEYLAN YOK!

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İller Bankası'nda görev verilen AK Parti eski Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan ise listede yer alamadı.

İŞTE MKYK LİSTESİ