AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve yönetim kurulu üyeleri, 5 Aralık Dünya Toprak Günü kapsamında Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’i ziyaret etti.

Ziyarette, toprağın korunması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin istek ve temennileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Başkan Mustafa Alagöz, çiftçilerin emekleri sayesinde ülkenin tarımsal üretiminin ayakta durduğunu belirterek, toprağın bereketini korumaya yönelik her türlü çalışmanın destekçisi olduklarını ifade etti.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ise ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çiftçilerin toprakla olan bağını güçlendiren bu tür farkındalık günlerinin önemine dikkat çekti. Özdemir, üreticilerin sorunlarının çözümü ve tarımsal verimliliğin artırılması için kurumlar arası işbirliğinin sürmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen ziyaret, günün anlam ve önemine dair temennilerle sona erdi.

