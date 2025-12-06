Vefatıyla Kargı’yı yasa boğan minik Esma, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Esma Sarışen’in cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından İnceçay Köyü’nde defnedildi. Evladının acısına rağmen metanetle tabut başına gelen Kargı Ulu Camii İmam Hatibi olan baba Feyzettin Sarışen, kızının cenaze namazını kıldırdı.

Cenaze namazına İlçe Kaymakamı Oğuzhan Akman, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Belediye Başkanı Hamit Dereli, Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal ve çok sayıda cemaat katıldı.