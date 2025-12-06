Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Çorum 'da "Doktor Mucize" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Çorum Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında 24 ilde 51 ücretsiz temsil gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl da aynı heyecanla yola çıktıklarını belirten Sağtürk, "Bayburt'tan başlattığımız bu yolculukta 23 farklı noktada operalardan balelere, konserlerden modern dansa ve müzikallerden çocuk oyunlarına kadar birçok farklı türde eseri sizlerle buluşturacağız. Her temsil bir başka şehirde yeni bir hikayeye dönüşecek ve her temsil sizinle hayat kuracak." dedi.

Festivalin en kıymetli adımlarından birinin de "yetenek her yerde" diye başlattıkları "yetenek tarama" olduğunu dile getiren Sağtürk, geçen yıl keşfettikleri 6 gençle 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde konser düzenlediklerini kaydetti.

Sağtürk, Çorum 'un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünden 13 balet yetiştiğini, bu nedenle Çorum 'un önemli bir kent olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından Ünlü besteci Georges Bizet'in 18 yaşındayken, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize" operası sahnelendi.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin üstlendiği eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüveni komik dille anlatılıyor.

Tek perdelik esere sanatseverler ilgi gösterdi.