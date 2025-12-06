Çorumlu fotoğrafçı A. Agâh Öncül, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) tarafından düzenlenen Yusuf Tuvi Kupasında “Kız Çocukları” adlı portfolyosu ile 1. Tur Başarı Ödülü aldı.

Fotoğrafçının kız çocukları için düşüncelerini fotoğraf kadrajına yansıttığı fortfolyonun teması ise şöyle: "Yaşam, sayısız renkten oluşan büyük bir tablo gibidir, bu tablonun en canlı, en umut dolu renklerinden biri de kız çocuklarıdır. Onlar, dünyanın her köşesinde geleceği şekillendiren sessiz ama güçlü birer ışık gibidir. Bir kız çocuğunun gülümsemesi, gri bir günü maviye; bir kız çocuğunun hayali, umutsuz bir dünyayı yeniden renklendirebilir."

Farklı kültürler ve farklı sosyal ekonomik çevrelerden kız çocuklarını hayatın içinden kadrajına aldığı fotoğraflardan oluşan sunum 18 Aralık 2025 tarihinde İFOD dernek merkezinde ve eşzamanlı olarak sosyal medyada izlenime sunulacak.

Fotoğrafçılığa Çorum insanını ve sokaklarını kareleyerek başlayan, 20 yıldır birçok sanat derneği ve üniversite topluluklarıyla söyleşi, gösteri ve sergi etkinliklerinde buluşan Öncül’ün, ulusal ve uluslararası dergi, gazete gibi yayınlarda fotoğraf, gezi ve sanat üzerine yüzü aşkın yazı, yorum ve makalesi yayınlanmış, iki kitabı basılmış. Her yaştan, her kesimden insanları bulundukları an’la ve ortamla kaydetmeye çalışan Öncül, insanların ve nesnelerin dünyasına dair belge nitelikli fotoğraf çalışmaları ile biliniyor.