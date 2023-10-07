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Ak Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Partiyi yerel seçimlere götürecek olan A takım kadrosu belirleneceği kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi oldu.

AK Parti MKYK’da 49 isim liste dışı kalırken 26 isim yerini korudu. Böylece listede yüzde 60 oranında değişiklik yapıldı. AK Parti’de önceki MKYK listesine göre yaklaşık yüzde 60 civarında bir değişim gerçekleşti.

Yeni giren isimler

MKYK’ya yeni giren isimler arsında eski bakanları da yer aldı. Nihat Zeybekci ve Mustafa Elitaş MKYK’ya giren isimler oldu. Eski TBMM Meclis Başkanı Bülent Arıç’ın oğlu Mücahit Arınç’da yeni MKYK’ya girdi. Eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu ve Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç listeye giren isimler oldu.

MKYK’da yerini koruyan isimler

Ahmet Büyükgümüş, Ali İhsan Yavuz, Belgin Uygur, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Fatma Betül Sayan, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Kasım Gülpınar, Menderes Türel, Metin Tarhan, Mustafa Şen, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Sevan Sıvacıoğlu, Sümeyye Bozkurt, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz, Şebnem Kocakelci.

Listeye alınmayanlar

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın 4. Olağanüstü Büyük Kongre ile yeni AK Parti MKYK listesine almadığı öne çıkan bazı isimler şöyle:

Yeni giren isimler

MKYK’ya yeni giren isimler arsında eski bakanları da yer aldı. Nihat Zeybekci ve Mustafa Elitaş MKYK’ya giren isimler oldu. Eski TBMM Meclis Başkanı Bülent Arıç’ın oğlu Mücahit Arınç’da yeni MKYK’ya girdi. Eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu ve Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç listeye giren isimler oldu.

MKYK’da yerini koruyan isimler

Ahmet Büyükgümüş, Ali İhsan Yavuz, Belgin Uygur, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Fatma Betül Sayan, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Kasım Gülpınar, Menderes Türel, Metin Tarhan, Mustafa Şen, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Sevan Sıvacıoğlu, Sümeyye Bozkurt, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz, Şebnem Kocakelci.

Listeye alınmayanlar

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın 4. Olağanüstü Büyük Kongre ile yeni AK Parti MKYK listesine almadığı öne çıkan bazı isimler şöyle:

Binali Yıldırım

Süleyman Soylu

Mustafa Şentop

Metin Külünk

Şamil Tayyar

Nurettin Canikli

Bülent Tüfenkçi

Jülide Sarıeroğlu

Ahmet Gündoğdu

Mehmet Ali Zengin

İşte 75 kişinin yer aldığı listedeki isimler...

- Genel Başkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

- Asıl Üye Adayları

Adnan Günnar,

Ahmet Arslan,

Ahmet Bilal Kıymaz,

Ahmet Büyükgümüş,

Ahmet Mücahit Arınç,

Ali Demirel,

Ali İhsan Yavuz,

Ali Karakaş,

Atakan Yılmaz,

Ayşe Nevin Sert,

Aziz Babuşcu,

Belgin Uygur,

Betül Altınsoy,

Cem Duran Uzun,

Cemal Donat,

Çiğdem Karaaslan,

Dilek Yıldız Büyükdağ,

Efkan Ala,

Emir Yasirkekeç,

Emre Ete,

Erdoğan Özegen,

Erkan Güral,

Erkan Kandemir,

Eyüp Gökhan Özkekin,

Fahrettin Yahşi,

Fatih Şahin,

Fatma Betül Sayan Kaya,

Fevzi Polat,

Halil İbrahim Yıldız,

Hamza Dağ,

Hasan Basri Yalçın,

Hasan Sert,

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya,

Hayati İnanç,

Hayati Yazıcı,

Hülya Terzioğlu,

İlyas Şeker,

Kuddusi Müftüoğlu,

Lütfiye Selva Çam,

Mahir Ünal,

Mehmet Kasım Gülpınar,

Mehmet Sait Kirazoğlu,

Mehmet Sükrü Erdinç,

Mehmet Umut Tuncer,

Melek Şimşek,

Menderes Mehmet Teyfik Türel,

Metin Tarhan,

Muhammed Ali Kaldırım,

Mustafa Elitaş,

Mustafa Sever,

Mustafa Şen,

Nihat Zeybekçi,

Orhan Karasayar,

Orhan Miroğlu,

Ömer Çelik,

Ömer Faruk Besli,

Ömer İleri,

Ömer Serdar,

Önder Matlı,

Remzi Albasan,

Reşide Yüksel,

Sena İpşirli,

Serdar Kılıç,

Serpil Kavrak,

Sevan Sıvacıoğlu,

Sevilay Tuncer,

Sibel Betül Birer,

Sümeyye Bozkurt,

Şebnem Koçakelçi,

Türk İslam Karakoç,

Umut Arman Sonay,

Vedat Demiröz,

Yelda Erol Gökcan,

Yusuf Ziya Yılmaz,

Zafer Sırakaya.

- Merkez Disiplin Kurulu- Asıl Üye Adayları;

Abbas Aydın,

Abdulmecit Tarhan,

Ayşe Deniz Çelik,

Büşra Koyuncu,

Halit Çokan,

Mehmet Altay,

Mehmet Hakan Yılmaz,

Mehmet Sarı,

Muhammet Ali Yılmaz,

Nazif Barış Çiftçioğlu,

Saliha Dönmez,

Zahir Soğanda,

Zeynep Gül Yılmaz.

Yedek Üye;

İsmail Can Gökbudak,

Engin Telli,

Aydoğan Ahıakın,

Mehmet Kırmızı,

Yıldız Kara.

- Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem KuruluAsıl Üye Adayları;

Cemal Bekle,

İffet Polat,

Tülay Kaynarca.

Yedek Üye Adayları;

Kemalletin Yılmaztekin,

Enes Şişman.

- Siyasi Erdem Ve Etik Kurulu

Abdurrahman Öz,

Hüseyin Özbakır,

İsmail Cenk Dilberoğlu,

Sebahattin Karakelle,

Serap Yahşi Yaşar.

Yedek Üye Adayları

Hilmi Gökçınar,

Osman Karaaslan.