AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın seçim başarısızlığı sebebiyle istifasından sonra, Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu da partiden ayrıldığını duyurdu.

Son kulis bilgilerini aktaran TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "AK Parti'de değişim olağanüstü bir durum değildir" sözlerini hatırlattı.

"Kamptan sonra değişiklikler bekleniyor"

Sözcan, "AK Parti’nin ay sonunda Kızılcahamam’da kampı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan istişarelerde bulunacak. O kamptan sonra bazı değişikliklerin olması bekleniyor. Asıl değişikliğin Merkez Karar Yönetim… Kurultay’da gerçekleşmesi bekleniyor. AK Parti tabanında…" dedi.