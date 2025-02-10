AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, İl Yürütme Kurulu Üyelerini belirledi.
Yeni yürütme kurulu şu isimlerden oluştu:
Siyasi Hukuki İşler Başkanı Nurettin Karaca
Teşkilat Başkanı Ali Sami Odabaş
Seçim İşleri Başkanı Abdulbaki Kartancı
Tanıtım Medya Başkanı Erol Taşkan
Dış İlişkiler Başkanı Necip Kadri Yücel
Sosyal Politikalar Başkanı Saliha Köklükaya
Yerel Yönetimler Başkanı Osman Fatih Gümüş
Ekonomi İşler Başkanı Ali Evlüce
Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı Osman Aktı
Mali ve İdari İşler Başkanı Mustafa Torun
Ar-Ge Başkanı Tuncay Yalçınkaya
İnsan Hakları Başkanı Zekeriya Kuyumcu
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Ali İlker Tosun
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Türker Semih İstanbullu
İl Genel Sekreter Başkanı İhsan Erzurumluoğlu