AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, İl Yürütme Kurulu Üyelerini belirledi.

Yeni yürütme kurulu şu isimlerden oluştu:

Siyasi Hukuki İşler Başkanı Nurettin Karaca

Teşkilat Başkanı Ali Sami Odabaş

58 kişi CHP'ye katıldı 58 kişi CHP'ye katıldı

Seçim İşleri Başkanı Abdulbaki Kartancı

Tanıtım Medya Başkanı Erol Taşkan

Dış İlişkiler Başkanı Necip Kadri Yücel

Sosyal Politikalar Başkanı Saliha Köklükaya

Yerel Yönetimler Başkanı Osman Fatih Gümüş

Ekonomi İşler Başkanı Ali Evlüce 

Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı Osman Aktı

Mali ve İdari İşler Başkanı Mustafa Torun

Ar-Ge Başkanı Tuncay Yalçınkaya

İnsan Hakları Başkanı Zekeriya Kuyumcu 

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Ali İlker Tosun

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Türker Semih İstanbullu

İl Genel Sekreter Başkanı İhsan Erzurumluoğlu

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