AK Parti Alaca 8. Olağan İlçe Kongresi bugün gerçekleştirildi.

Uzun süredir Alaca İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ragıp Ağaçdan görevi Mücahit Gürsoy'a devretti.

Kongreye AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Trabzon Milletvekili Çorum Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur ve çok sayıda partili katıldı.

Saygu duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

Seçime tek aday olarak giren Mücahit Gürsoy Alaca İlçe Başkanı oldu.

Mücahit Gürsoy başkanlığındaki Alaca İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu; "Akif Yurt, Arslan Sezer, Ayla Ünal, Aysema Arklan, Erdal Demiran, Ferhat Ilgın, Furkan Ahmet Kağızman, İbrahim Donalı, Mehmet Kahriman ve Muhammed Doğan"