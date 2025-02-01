AK Parti Çorum İl Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi dün gerçekleştirildi.

Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday olarak giren Semra Akyüz Özdağ AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Kongreye AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, ilçe Başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Semra Akyüz Özdağ başkanlığındaki AK Parti Kadın Kolları yönetimi şu isimlerden oluştu;

YÖNETİM KURULU: Aslı Uygun, Ayşe Erdemli, Ayşenur Bodur, Aysun Basar, Bahar Atmaca, Beyza Bolat, Begüm Sever, Elif Kabadayı, Esma Koldaş, Esra Çakal Demirparmak, Emel Karakaya, Fatma Yılmaz, Filiz Akbulut, Fidan Gül, Günül Esen, Hatice Kirçi, Hatice Aylin Memik, Hatice Kayadibi, Havva Topbaş Köse, Hayal Yakar, Hatice Kübra Ahıskalı, Kevser İrem Arduçtepe, Leyla Atan, Merve Kurudal, Merve Nur Ünsal, Mukaddes Şahin, Ömür Çelebi, Pakize Deniz, Refika Özkılıç, Ruhiye Kaya, Semra Uğur, Saniye Yıldırım, Semiha Adıgüzel, Semiha Aktı, Seval Demirci, Sevda Genç, Sevgi Yüksel, Seyyare Işık, Yeliz Kaldırımcı."

BÜYÜK KONGRE DELEGESİ

Semra Akyüz Özdağ, Meryem Demir, Hatice Kirçi, Elif Kabadayı, Vesile Zengin, Zeynep Uyar, Aysun Basar, Ayşe Nur Bodur, Fatma Yılmaz