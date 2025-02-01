Çorum’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hakkına yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İL Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-31 Ocak tarihleri arasında il merkezinde 98 denetim yapıldı.

Denetimlerde 27 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 25 çay ocağı, 13 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi.

4 bin 867 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet kesici ve delici alet, 6 adet şarjör, 190 adet fişek, 153 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9,6 kilogram tütün, 9 bin adet makaran, 88,5 gram bonzai ele geçirildi.

Öte yandan, denetimlerde 2 bin 465 araç kontrol edildi.